Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, tüketicilerden 10 ila 15 liraya satılan tatlılarda insan sağlığını tehdit eden nişasta bazlı şeker (NBŞ) kullanıldığı ihtimalini göz önünde bulundurmalarını istedi.
Gök, gıda sektöründe son dönemde artan maliyetler nedeniyle bazı üreticilerin ürünlerini ucuza imal etme çabasında olduğunu belirterek, özellikle tatlıcılıkta birçok üreticinin mamullerinde pancar şekeri yerine daha ucuz olan NBŞ'yi kullandığını vurguladı.
AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun NBŞ'nin sağlığı bozucu etkiye sahip olduğu uyarısında bulunduğunu anımsatan Gök, "NBŞ'li tatlıları ucuza tüketen vatandaşlarımız, ucuz ürünle birlikte telafisi mümkün olmayan hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Ucuz ürünle güya tasarruf ettiğinden katbekat fazlasını daha sonra hastanelere ve eczanelere ödemek zorunda kalıyor." dedi.
DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI GEREKİYOR
Türkiye'nin son yıllarda Çin, Singapur, Tayvan, Hollanda, ABD ve Almanya'dan ihtiyaç duyulandan fazla miktarda tatlandırıcı ithal ettiğine dikkati çeken Gök, şunları kaydetti: "Maalesef bu tatlandırıcılar çikolatadan, reçele, gazlı içeceklerden baklavaya kadar birçok üründe kullanılıyor. Özellikle ramazan ayı dolayısıyla toplumu bilgilendirmeyi bir borç biliyoruz. Tüketiciler, 10 ila 15 lira gibi oldukça ucuz fiyatlara satılan tatlılarda insan sağlığını tehdit eden nişasta bazlı şeker kullanıldığı ihtimalini mutlaka göz önünde bulundurmalı."
Gök, "Birçoğu merdiven altında üretilen ve mısır şurubuyla tatlandırılan ucuz tatlılar, halk sağlığı için çok ciddi sorun" tespitinde bulunarak, sağlıksız ve hileli ürünlere karşı hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hem de belediyelerin denetimlerini sıklaştırması gerektiğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.