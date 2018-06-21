Bazı yörelerde adı "Şerbetli kurabiye" olarak bilinen Şekerparenin tüm yörelerde tarifleri de hemen hemen aynıdır. Sadece farklı bir aroma katmak amacıyla genelde şerbetine az miktarda limon suyu, limon kabuğu rendesi ya da vanilya eklenir. Bugün size yapımı ile pratik bir şekerpare tarifi vereceğiz. Şekerpare tarifi ve adım adım yapım aşamasını anlatacağız. Yazımızdan şekerparenin kalorisini de öğrenebilirsiniz.
ŞEKERPARE KAÇ KALORİDİR?
Şekerpare hamur ve şekerden oluşur. Diyet yapanların uzak durduğu bu iki besinden oluşa şekerparenin 1 adedi (50 gram) yaklaşık 141 kaloridir.
ŞEKERPARE TARİFİ
2 adet yumurta
7 yemek kaşığı pudra şekeri
2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı irmik
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un
Şerbeti için;
2 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
5-6 damla limon suyu
Üzeri için;
1 kase fındık içi
Nasıl yapılır?
Yumurta ile pudra şekerini çırpın, oda sıcaklığındaki tereyağını da ekleyin. İrmik kabartma tozu ve eleyerek unu da ekleyip yoğurun. Hamurunuzu dinlenmeye bırakıp şerbeti hazırlayın. Şu, şeker ve limonu derin bir tencerede kaynatın. Limonu kaynamaya yakın sıcakbilirsiniz. Kaynadıktan 5 dakika sonra ocağın altını kapatın. Şerbeti ılık kullanacağımız için soğumaya bırakın. Ardından Ardından ceviz büyüklüğünde toplar koparın ve elinizle şekil vererek yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kurabiyelerin orta kısımlarına fındık içlerinden birer tane koyun. 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Aslında şekerpare hamurunun rengine göre pişirme süresini ayarlamak en doğrusu olacaktır. Fırından şekerpareleri alın ve sıcakken oda sıcaklığında soğumaya bıraktığınız şerbeti üzerine gezdirin. Tüm şerbeti çekene dek dinlendirin. Afiyet olsun...
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