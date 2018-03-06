Şekersiz muzlu kek malzemeler

2 adet büyük boy olgun muz

5 adet hurma

1 çay bardağı pekmez

2 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

80 gram oda sıcaklığında tereyağı

3 su bardağı tam buğday unu

1 paket kabartma tozu

Göz kararı kuru üzüm

Şekersiz muzlu kek nasıl yapılır?

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın, sıcak suda bekleterek yumuşamasını sağlayın. Ardından blender ile püre haline getirin. Yoğurt, pekmez, tereyağı ve yumurtaları bir kaseye ekleyerek çırpın. Süzme yoğurt, pekmez, tereyağı ve yumurtaları bir kasenin içerisinde kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın. Muzları krema haline gelinceye dek ezin. İçerisine hurmayı ilave edin. Kaşık yardımıyla karıştırın. Ardından kabartma tozunu ve son olarak kuru üzümleri ekleyin. Kek harcını, yağlanmış, unlanmış kek kalıbın içerisine aktarın. 170 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar kekinizi pişirin. Şekersiz muzlu kekiniz hazır! Afiyet olsun...

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