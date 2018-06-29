İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’de üretilmeyen bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrikelektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 hammaddenin gümrük vergilerinin sıfırlanması kararına ilişkin, “Küresel ticaret savaşlarının kızıştığı bu dönemde, cari açıktaki kara delikleri küçültecek, ezber bozucu bir hamle. Hem üreticimizin hem de ihracatçımızın eli güçlenecek” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Avdagiç, şunları kaydetti: “Bu anlamda ekonomi yönetimimizin hamlesi çok doğru oldu. Küresel ticaret savaşlarının kızıştığı bu dönemde, cari açıktaki kara delikleri küçültecek, ezber bozucu bir hamle. Hem üreticimizin hem de ihracatçımızın eli güçlenecek. Bu kararın hem iç piyasaya hem de ihracatımıza önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.”