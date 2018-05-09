Asbaşkan Şekip Mosturoğlu’ndan Fenerbahçe camiasına şok suçlama...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertli camianın Aykut Kocaman’ın arkasında durmadığını belirten Mosturoğlu, “Aykut hoca ilk günden beri ‘bu takım şampiyonluğun en büyük favorisi, şampiyon olacak’ dedi.

Mosturoğlu yaptığı açıklamada, ''O günlerde de puan farkı vardı, ona rağmen bunu söyledi. Aykut hoca bu takımla 7 gün 24 saat birlikte geçiriyor. Onların potansiyelini neler yapabileceğini en iyi o biliyor. Bence Aykut hocaya inanmak lazım, biz yönetim olarak ona inanıyoruz. Aykut hoca çok samimi beyanlar veriyor. Hoca eğer futbolculara güvenmese böyle bir inancı olmaz. Bu kadar iddialı konuşmaz. Aykut hoca çok dengeli bir insan, olmayacak bir şeye söz vermeyen, gücü yetmeyecek bir şeye iddiaya girmeyen bir yapıya sahip. Biz yöneticiler olarak ona zaten güveniyoruz. Camia olarak baştan itibaren hocanın söylediklerine ve samimiyetine itibar etseydik bugünlerde daha rahat bir fikstürle, puan farkıyla önde olurduk” ifadelerini kullandı.

''ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANACAĞIZ''

''Camia olarak sıkıntıları atlattığımız bir sezon sonunda, halen 2 kupaya talip durumdayız. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nda final, anamızın ak sütü gibi hak ederek ulaştığımız bir nokta. Akhisar çok iyi bir takım, bu sezon bunu net olarak gösterdiler. Hocamıza ve futbolcu grubumuza güveniyoruz. İnşallah kupayla döneceğiz Diyarbakır’dan.''

''GALATASARAY, NEFESİMİZİ ENSESİNDE HİSSEDECEK''

''Son düdüğe kadar şampiyonluk şansımız devam ediyor. Son düdüğe kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Taraftarlarımızın tek bir vücut olup coşkuyla kenetlenerek şampiyonluk için takımımızı son düdüğe kadar desteklemeleri gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi taraftarımızla birlikte çok büyük zaferler elde etmiştik, yine taraftarlarımızla futbolcularımız birlik olursa bu şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından bir tanesi biziz. Galatasaray son dakikaya kadar nefesimizi ensesinde hissedecek.''

''BU KEZ SON MAÇTA ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAĞIZ''

“Akhisar maçı da beni en çok üzen maçlardan biriydi. Akhisar maçını burada kazansaydık bugün liderdik belki. Camianın da şampiyon olacağımız yönünde hissiyatı var. İki defa son maçta şampiyonluğu kaybetmiştik. Benim de hissiyatım sanki son maçta kazanacağımız gibi. İnşallah öyle bir durum gerçekleşir ve camia daha büyük bir mutluluk yaşar. İnşallah şampiyon oluruz.”

''TAKIMIN ARKASINDA OLMALARI LAZIM''

“Önümüzde iki maç 180 dakika var. 180 dakika ellerinden geldiği kadar taraftarlarımızın takımların arkasında olmaları lazım. Önümüzdeki sene de yeni bir sayfa açarak sıfırdan takımların arkasında geçmişte olduğu gibi durmaları lazım. İnşallah şampiyon olarak önümüzdeki sezona da daha büyük bir motivasyonla başlarız.”

''KUMPAS DAVASI, HESAPLAŞMANIN İLK HALKASI''

''Şikede kumpas davası Silivri’de bu hafta devam ediyor. Bizlere kurulan kumpastan soracağımız hesabın ilk halkası bu kumpas davasıdır. İçeride birçok isim var ve ifade veriyorlar. Bu hafta da bir çok kişi ifade verdi. Ne yazık ki bu davaya ilgi oldukça az, kimsenin dikkatini çekmiyor. Lafa gelince herkes bu davanın takipçisi, ancak biz Silivri’de kimseyi göremiyoruz.''