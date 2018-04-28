Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş ile oynanan ve 57. dakikada müsabaka hakemi Mete Kalkavan tarafından tatil edilen mücadeleyle ilgili kaldığı yerden seyircisiz oynaması kararına ilişkin, "Beşiktaş maçındaki karar beklentimize yakın bir karardır." dedi.

Fenerbahçe'nin sahada kazanılan hak edilmiş saha sonuçlarına her zaman saygılı olduğunu hatırlatan Mosturoğlu, "Beşiktaş maçındaki karar beklentimize yakın bir karardır. Sayın Aykut Kocaman tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Müsabaka sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldığının altını çizen Mosturoğlu, şöyle devam etti:

"Müsabakada yaşanan bu organize eylemler sonrasında müsabaka hakemi bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübeli bir hakem gibi hareket etmeyerek gereksiz yere müsabakanın tamamlanmaması yönünde Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik heyeti cesaretlendirmiştir. Tüm camianın bu andan itibaren futbolcularımızdan en büyük isteği, rakibi Beşiktaş'ı eleyerek finale çıkmaları ve finalde kupayı almalarıdır."

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz sürecinden güçlenerek çıktığını da dile getiren Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müsabakanın tatil kararı sonrası tıpkı 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bazı medya organları üzerinden kulübümüzün, taraftarımızın ve teknik direktörümüzün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına, yargısız infaz yapıldığına ve hatta 3 Temmuz sürecinde görmeye ve duymaya alıştığımız UEFA sopasının da karşımıza çıkarıldığına şahit olduk. Şer odakları bilmelidir ki karşılarında artık başkanı ve yöneticileri tutsak edilmiş yaralı bir camia yoktur. 3 Temmuz'dan güçlenerek çıkmış, çelikten bir iradeye sahip büyük camiamız vardır."