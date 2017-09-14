Sekiz aylık kızını öldüresiye döven anne ceza almadı!

Küçük kızı döven, sonra polisi arayarak balkondan atacağını söyleyen kadına, 13 yıl hapis cezası verilmesi öngörülürken yalnızca 500 dolar ceza verildi.



Sosyal medyada çok fazla tepki alan kadın, bebeğin babası Shane McMahon'a "Hapse gitmeyeceğim. Sosyal medyada herkes bana karşı olsa bile gitmeyeceğim" şeklinde mesaj attı.

Kadına 500 dolar para cezası verilmesinin yanı sıra, düzenli olarak terapiye gitme cezası verildi. Baba Shane McMahon ise verilen cezanın az olduğunu düşünüyor. “İğrenç bir durum. Edecek kelime bulamıyorum. Kızıma yapılanların karşılığı bu mu yani?” dedi.

Lorien Norman

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