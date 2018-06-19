Eleğini, filesini kapan oraya koştu

Malatya'nın Darende ilçesinde, sel suyu karışan Tohma Çayı'nda oksijensiz kalan balıklar kıyıya vurdu.

İlçenin kırsal mahallelerinden Baytarbağı ve Çukurkaya'da etkili olan sağanak ve dolu, sele neden oldu. Sel sularının karıştığı Tohma Çayı'ndaki balıkların oksijensiz kalarak kıyıya vurmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise elek ve filelerle su kenarında biriken balıkları yakaladı.

Baytarbağı Mahallesi sakinlerinden Enver Akbaş, AA muhabirine, dağlardan gelen selin Tohma Çayı'nı çamurla doldurduğunu söyledi.

Oksijensiz kalan balıkların su yüzeyine çıkarak kıyıda biriktiğini kaydeden Akbaş, ailecek balıkları kalbur, file ve torbalarla avladıklarını kaydetti.

Enver Akbaş, balıkların bir kısmını tüketeceklerini, bir kısmını da satacaklarını ifade ederek, "Yaklaşık 30 dakika içerisinde 40 kiloyu aşkın balık tuttuk. Biz ailecek sadece bu kadar tutabildik. Diğer aileler de bizim gibi epeyce tuttu. Bir kısmını temizleyerek yemek için ayıracağız, kalanları da pazara götürerek satacağız." diye konuştu.