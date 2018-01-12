Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan başka bir dava nedeniyle 4 Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuksuz yargılandığı "Cumhurbaşkanına hakaret" davasının 4. duruşmasında ilk kez hakim karşısına çıktı.



Demirtaş, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 24 Aralık 2015 günü yaptığı açıklama nedeniyle yargılandığı Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Duruşma öncesi partililer sloganlar attı. Duruşmayı, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan, Ertuğrul Kürkcü, Celal Doğan, Ahmet Yıldırım, Pervin Buldan, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Hilmi Yarayıcı ile bazı konsolosluk temsilcileri de izledi.

Salon tamamen dolarken bazı izleyiciler dışarıda kaldı. Salona giren Demirtaş izleyicilere gülümseyerek el salladı. Jandarma Demirtaş'ın etrafında etten duvar ördü.

'ADRESİM TBMM ANKARA'

Habertürk Haber Merkezi'nden Leyla Ünal'ın aktardığına göre, Demirtaş, kimlik tespiti sırasında adresini "TBMM Ankara" olarak verirken mesleğinin de "avukat ve milletvekili" olduğunu söyledi. Duruşmada söz alan Demirtaş "20 den fazla dosyayla yargılanıyorum, 14 ay sonra ilk defa hâkim karşısına çıkartılıyorum. Toplam 97 duruşma yapıldı benim yokluğumda. 20 defa SEGBİS dayatması uygulandı" dedi.

'BİNALİ YILDIRIM KADAR DOKUNULMAZIM'

Bir milletvekilinin yargılanabilmesi için dokunulmazlığının usulune göre kaldırılması gerektiğini ifade eden Demirtaş şunları söyledi:

"Bir vekil dokunulmazlığı dönem sonuna kadar kaldırılır. Herhangi bir vekil hakim huzuruna çıktığında dokunulmazlığı olmaması lazım. Burada bir ucubelik vardır. Bu itirazları anlatmaya çalıştık ama HDP'li vekiller hedefleştirildi. Hakkımızda açılan hiçbir soruşturmada mahkeme görevi olan denetimi yapmadı. Başvuru taleplerimiz reddedildi. Dokunulmazlıkların düzenini içeren madde denetime tabii tutulmamıştır. Şu an Binali Yıldırım kadar dokunulmazım, kaçmaya kalksam yakalamaya kalkmaları suç olur. Şentop, dokunulmazlıklarımızın bu şekilde kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu itiraf etti. Bu şekilde tutuklanmam Anayasaya aykırıdır. Bu konuyu AYM'ye taşımanız gerekir. AYM bile politik baskı altında artık; ama dosyayı AYM'ye götürmenizi bekliyoruz. SEGBİS ile karar verecekseniz kabul etmiyorum."

Duruşma 17 Mayıs'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamalar nedeniyle 9 kişinin, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) farklı tarihlerde suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor.

Suç duyurularında Demirtaş'ın bahsi geçen açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı hiçe saydığı" ve söylediği sözlerin "Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verdiği", "bölücülük faaliyetinde bulunduğu" iddia edilerek, bunun üzerine Demirtaş hakkında soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27 Ocak 2017'de sanık Demirtaş hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan kovuşturma izni verdiği belirtilerek, Demirtaş'ın Rusya gezisinin ardından yaptığı konuşmaya da yer veriliyor.

İddianamede, Demirtaş hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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