HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Twitter'dan "Tıpkı düğünümüzdeki gibi senin saz çaldığın, benim de tüm halkımızla birlikte halay çekeceğim günler yakındır" notuyla düğün videosunu paylaştı. Selahattin Demirtaş da "Güzeli oynatmışlar, çirkini söyletmişler resmen. Başak'la düğünümüz böyle bir şeydi işte..." diye karşılık verdi.

— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) June 9, 2018

— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 9, 2018

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