Selahattin Demirtaş, şubattaki kongrede yine aday

HDP kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Ekim’de yapılan PM toplantısına cezaevinden mesaj gönderen Demirtaş, kendisinin 2 dönem eşbaşkanlık yaptığını ve gerçekleşecek kongrede kendisi için parti tüzüğünün değiştirilmemesini istedi.

PM’deki değerlendirmelerden sonra, Demirtaş’a, kendisinin bir kongrede normal, diğer kongrede ise olağanüstü şekilde eşbaşkan seçilmesinden dolayı yapılacak 3. kongrede aday olmasında tüzük bakımından sakınca olmadığı bildirildi. HDP’de çoğu tutuklu bulunan PM ve MYK üyelerinin yerlerine yenilerinin seçilmesi ve daha güçlü bir yönetim oluşturulması için şubat ayında 3. Olağan Kongre yapılması kararı ise 30 Kasım’da alındı.