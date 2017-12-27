Selahattin Demirtaş'tan AYM'ye KHK eleştirisi

HDP'nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, KHK'larla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne eleştirilerde bulundu.

Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Anayasa Mahkemesi'ne "Madem 'OHAL KHK'leri denetlenemez' diyorsunuz, AYM'ye basit bir soru: KHK ile AYM kapatılıp üyeleri de icra mahkemelerine atanabilir mi? Ya da daha basit bir soru: KHK ile 'Kamusal alanda su içmek yasaktır' şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Yapılırsa bunu kim denetler? Hatta daha basit bir soru: İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" soruları yöneltildi.

Selahattin Demirtaştan AYMye KHK eleştirisi

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