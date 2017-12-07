Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün ilk kez Ankara'da yargılanacağı davada mahkemeye 12 sayfalık dilekçe göndererek, duruşmaya bizzat katılmak istediğini belirtti.

DHA'nın haberine göre; HDP Genel merkezi, Demirtaş'ın bugün yargılanacağı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne 12 sayfalık bir dilekçe yazdığı ve dilekçesinde duruşmaya bizzat katılmak istediğini belirttiğini bildirdi.

Demirtaş, 12 sayfalık dilekçesinin sonunda mahkemeden şu isteklerde bulundu:

- SEGBİS konusunda CMK 196/4'ün değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 6'ncı maddesinin esas alınarak, soyut yasa maddesi uyarınca ve gerekçesiz bir şekilde SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmama yönünde verilen hukuka aykırı kararın geri alınmasını, duruşmada hazır edilmeme karar verilmesini,

- Savunmamı üstlenecek yüzlerce avukat için yer tahsisini,

- Duruşmayı izleyecek aile, sosyal çevrem, basın, yerli ve yabancı izleme heyetleri, HDP Genel Merkez, il ve ilçe teşkilatlarından gelecek izleyiciler dikkate alınarak salonun tahsisini,

- Duruşmada, avukatlarımla birlikte ve fiziksel yakınlık içerisinde oturacak şekilde salonun düzenlenmesini,

- Duruşmada, dizüstü bilgisayar, tepegöz vb. araçlarla görsel savunma yapacağımdan, salonun bu teknik imkanlarla donatılmasını,

- Binlerce belge içeren yüzlerce dosyadan ibaret savunma araçları ile duruşmaya katılacağımdan, savunmamı yapacağım yere, önümde duracak şekilde ve makul büyüklükte bir masa konulmasını talep ediyorum.