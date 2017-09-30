Selahattin Demirtaş: 'Tweet'lerim dışarıdan atılıyor

HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabının aktif olmasıyla ilgili yine Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Twitter mesajlarının cezaevinden değil, dışarıdan atıldığını kaydeden Demirtaş, "Zaten biliyoruz demeyin çünkü bunu bilmeyenler var Ankara'da. Hesabımdan twit atılınca, cezaevi odamızda rutin dışı twit araması yapıldı" dedi.