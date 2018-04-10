Erkekler voleybolda son döneme damga vuran Halkbank'ta başkan Selahattin Süleymanoğlu, başantrenör Slobodan Kovac ile oyuncular Burutay Subaşı ve Emre Batur, şampiyonluğu değerlendirdi.
Halkbank Kulübü Başkanı Süleymanoğlu, son 5 sezonda 4. şampiyonluklarını elde ettiklerini hatırlatarak, önemli bir başarı yakaladıklarının altını çizdi.
Süleymanoğlu, Arkas Spor'un final serisinde güzel maçlar çıkardığını belirterek, iki takım arasındaki rekabetin voleybolun kalitesini artırdığına dikkati çekti.
Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Süleymanoğlu, "Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten sezon başından itibaren çok çalıştılar. Şampiyonluğu hak ettik. İnşallah, bu seri devam edecek. Arkas Spor'u da tebrik ediyorum." diye konuştu.
Ankara'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getiren Süleymanoğlu, final serisinde salonu doldurarak takımlarına sahip çıkan başkentli seyircilere teşekkür etti.
Süleymanoğlu, başarıda istikrarı nasıl yakaladıklarına ilişkin soruya "İnanarak ve çalışarak. İyi bir ekip kurmak da çok önemli." yanıtını verdi.
Ligde ulaştıkları şampiyonlukların kendileri için yeterli olmadığını vurgulayan Süleymanoğlu, "Asıl hedefimiz Avrupa kupaları. CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah, bunu da başaracağız." ifadelerini kullandı.
KOVAC: BU ŞAMPİYONLUK ÇOK DAHA ÖNEMLİ
Zorlu bir sezonu güzel noktaladıklarını dile getiren Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac, şampiyonluğu "inanılmaz bir his" olarak tarif etti.
Kovac, "Sezon boyunca Türkiye'deki en iyi takım olduğumuzu gösterdik. Bu sonuçtan dolayı çok mutluyum. Çünkü uzun bir sezonun emeği var. Şampiyon olmak çok mutluluk verici. Şampiyonluğu kesinlikle hak ettik." değerlendirmesinde bulundu.
Final serisinde ilk 2 maçı deplasmanda oynadıklarına işaret eden Sırp başantrenör, "Bu nedenle oldukça zor oldu ama buna rağmen kazanmayı başardık. O yüzden de bu şampiyonluk çok daha önemli." yorumunu yaptı.
BURUTAY: ŞAMPİYONLUĞUN TADINI ÇIKARTACAĞIZ
Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Burutay Subaşı ise sezon başından bu yana çok fazla emek harcadıklarını, bunun da karşılığını aldıklarını söyledi.
Arkas Spor ile oynadıkları şampiyonluk serisi maçlarının zorlu geçtiğini belirten Burutay, "Arkas Spor çok iyi bir takım. Bize de çok iyi bir taktik yaptılar. Ancak sonunda kupayı kazanmayı başardık. Artık şampiyonluğun tadını çıkartacağız. Bunu hak ettik." diye konuştu.
Burutay da asıl hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunun altını çizerek, "Halkbank'ın hedefi her zaman en yüksektir. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gruptan çıktık ancak Sir Colussi Sicoma Perugia'ya yenildik. 6'lı Final'in kapısından döndük. İnşallah, gelecek sezon önce 4'lü Final, sonra da final hedefleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
EMRE: ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ
Halkbank'ın bir diğer oyuncusu Emre Batur ise elde ettikleri başarılarda takım birlikteliğinin önemli rol oynadığına işaret etti. İyi bir ekip olduklarını vurgulayan Emre, şampiyonluğa ve hedeflere ilişkin şunları kaydetti:
"Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonlukta masöründen, malzemecisine kadar herkesin emeği var. Sonuçta voleybol bireysel oyun değil, takım oyunu. Bu başarıda belki sahadaki oyuncular görünüyor olabilir ama arkada büyük bir ekip var. Üst üste 3. kez şampiyon olduğum için de çok mutluyum. Kazanılmamış nice şampiyonluklara. Önemli olan Şampiyonlar Ligi. Zaten asıl hedefimiz o."
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