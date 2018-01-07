Ocak ayı olmasına karşın bahardan kalma bir gün yaşayan Bursa'da vatandaşlar kendilerini sokağa atarken doğa tutkunları da Uludağ'da çeşitli bölgelere yürüyüş gerçekleştirdi. Oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş gerçekleştiren 5 kişilik gurup Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam etti.
Yollarına çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya inen gurup havanın kararmasıyla yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan 5 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten grubun yerini tespit eden JAK ekibi, 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Mahsur kalan grubun kardan barınak yaptığı ve ısınmak için ateş yaktığı bildirildi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Bakacak mevkisinde mahsur kalan üç kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalara sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verildi.
ASKERİ HELİKOPTERE FIRTINA ENGELİ
Koordinasyonun sağlanmasının ardından Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığından saat 22:30 sıralarında havalanan kurtarma helikopteri bölgeye gelse de şiddetli rüzgar nedeniyle iniş gerçekleştiremedi.
İHA'nın haberine göre; 3 kez sorti yapan helikopter bir kez yakıt boşaltsa da askerlerin bulunduğu bölgeye türbülans nedeniyle inemeyip 23:15 sıralarında birliğine geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan hava şartlarının düzelmesi durumunda helikopterin bir kez daha havalanacağı öğrenildi.
EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Helikopterin birliğine geri dönüş yapmasıyla birlikte bölgeye göndermek için 2 ayrı tim daha hazırlayan JAK, AFAD, NAK ve BAKUT ekipleri gece boyu mahsur kalan 5 kişiye ulaşmak için uğraş verecek. Hava sıcaklığının eksi 5'i gösterdiği bölgede ekipler uçurumdan aşağıya inmek için hazırlık yapsalar da fırtına ve bölgedeki buz işi güçleştiriyor.
DONMA TEHLİKESİ YAŞADIKLARI ÖĞRENİLDİ
Öte yandan 5 kişi olan şahıslardan ikisinin Bursa'ya doğru yürümeye devam ettiği 3 şahıstan birinin ayağının kırıldığı, yardım için kalan diğer ikisinin de ıslandığı bu nedenle donma tehlikesi yaşadıkları öğrenildi.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin acil koduyla geçtikleri mesajın ardından bölgeye Eskişehir'den gece kurtarma yapma kabiliyetinde askeri helikopter gönderildiği belirtildi.
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