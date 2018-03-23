HT Magazin'de yer alan habere göre, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıylasohbet eden ünlü şarkıcı Selami Şahin, “Bir daha dünyaya gelsem yine Selami Şahin olmak isterim çünkü müziği çok seviyorum” dedi.



Yarı caz esintili konser büyük beğeni topladı.

Selami Şahin, 17 şarkılık yeni albümünün hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.