Selami Şahin'den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Şarkıcı Selami Şahin'in dün akşam evinde fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Ulus'taki bir hastanede Selami Şahin'e kalp anjiyosu yapıldığı öne sürülmüştü.



Selami Şahin bu haberler üzerine sağlık durumuna ilişkin açıklamayı Instagram'dan yaptı:



"Dün akşam yalnızca soğuk algınlığına bağlı olarak bir sağlık kuruluşuna başvurdum. Ortada ciddi bir durum yoktur, sağlık durumum yerindedir. Geçmiş olsun dilekleri yollayan tüm sevenlerime teşekkür eder, konserlerimizde görüşmeyi dilerim. Sevgilerimle"

selami şahin