Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde takım elbise almak için bir mağazaya uğrayan Selami Şahin, “Yoğun konser temposundan arda kalan zamanda fırsat buldukça tek başıma alışverişimi yapıyorum. Sahne kostümümü her zaman kendim seçip, bizzat kendim gelip alırım” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler