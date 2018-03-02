Selami Şahin'in 33 yıllık eşi Didem Şahin'den tartışma yaratacak itiraf. Duymayan Kalmasın programının haberine göre, Didem Şahin eşi Selami Şahin için, "Selami'nin flörtleri olabilir. Eve geldiğinde benim, evden çıktığında elindir" dedi.

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