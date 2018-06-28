HT Magazin'de yer alan habere göre, Türkiye’de ilk kez bir sanatçının şarkılarından oluşan bir müzikalin seyirciyle buluşacağını söyleyen Selami Şahin, “Yapılmamışı yapmak için gayret sarf ediyorum” diyor.

Müzikalde Suna Keskin, İsmail Düvenci, Toprak Sağlam ve Lider Şahin gibi isimler rol alıyor.