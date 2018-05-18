HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, şarkıcı Selami Şahin’in kızı Merve İrem Şahin, oyunculuğa ilk adımını attı. Şahin’in, başrolü Hasan Gümet ve Doğa Konakoğlu’yla paylaştığı ‘3 Vakte Kadar’ adlı film, bugün vizyona giriyor.



Film, Hasan ve Balım’ın inişli çıkışlı, komik ve imkânsız aşk hikâyesini konu ediniyor. İlk filminde Şahin’e, Ferman Toprak ve sosyal medya fenomeni Köksal Baba da eşlik ediyor.

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