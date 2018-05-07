HT Magazin'de yer alan habere göre, “Siz bu ülkenin en büyük değerlerindensiniz. Küçükken size makyaj yapma şansım olmuştu, o anı unutamıyorum” diyerek sahneye çıkan Kardeş, ‘Sendeki Kaşlar’ adlı şarkısını seslendirdi.



Şahin, Kardeş’e, “Şeref verdiniz. Sizin gölgeniz yeter” diyerek teşekkür etti.

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