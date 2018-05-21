Yunanistan’da Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkler tarafından öldürülen Yunanlılar için düzenlenen sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” etkinliğinde bir grup aşırı sağcının saldırısına uğradı. Butaris’in etkinliğe katılmasına tepki gösteren 10 kadar kişi 75 yaşındaki belediye başkanının başına ve bacaklarına tekme attı. Yaralanan Butaris, geceyi hastanede geçirdi. Milliyetçilik karşıtı görüşleriyle ve Türk-Yunan yakınlaşmasına desteğiyle bilinen Butaris’e yönelik saldırı siyasetçiler tarafından kınandı.

‘HER YERİME VURDULAR’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Belediye Başkan Yardımcısı Kalipso Gula, gönderdeki bayrak indirilirken bir grubun, töreni terk etmesini isteyen Butaris’e şişe fırlattığını söyledi. Gula’ya göre bu kişiler, yere düşen Boutaris’i tekmeledi. Butaris de Greek Reporter adlı Yunan haber sitesine, saldırıyı anlatırken “Kâbus gibiydi. Her yerime vuruyorlardı” dedi.

ÇİPRAS’TAN KINAMA

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise olaya ilişkin olarak “Aşırı sağcı kabadayılar” olarak nitelediği saldırganların “eylemlerinin sonucuna katlanacağını” söyledi. İktidardaki Syriza Partisi de saldırıyı “Belediye başkanını yıldırmaya yönelik faşist bir girişim” sözleriyle nitelendirdi.

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