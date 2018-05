Hayatının her anında Galatasaray'ın olacağını aktaran Selçuk İnan, "Galatasaray benden ne isterse her zaman o olacak. Bir yıl daha sözleşmem var ama bu bir sene sonra ayrılacağım anlamına gelmez. 'Kal' derlerse kalırız, 'git' derlerse gideriz. Galatasaray'ın olduğu her yerde ben olurum. İlerleyen dönemde Galatasaray'da farklı bir pozisyonda yer almak gibi bir hedefim var. Her zaman futbolun içinde olacağım. Futbolun içinde olduğum sürece de Galatasaray menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım." şeklinde görüş belirtti.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR ŞAMPİYONLUK OLDU"

Selçuk İnan, özellikle son haftaları büyük çekişmeye sahne olan Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Özellikle izleyenler için güzel bir lig oldu. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz, gururluyuz. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu. Sonuna kadar mücadele ettik ve camiamıza, 2 senedir özlediği şampiyonluğu tekrardan yaşattık. Rakiplerimizi de tebrik etmek lazım. Son haftaya kadar inanılmaz mücadele ettiler. Onlar da önemli oyunculardan kurulu takımlar. Lig çok çekişmeli geçti. Herkesi kutluyorum. Ligin sonunda bir takım şampiyon oluyor. Bu da biz olduğumuz için ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sezon içinde yaşadıkları sorunlara rağmen mücadeleyi asla bırakmadıklarını aktaran Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Sezon içinde çok değişken oldu. Sıkıntılı ve neşeli günler bir aradaydı. Yönetim ve teknik direktör değişikliği yaşadık. Sezona istemediğimiz bir mağlubiyetle başladık. Östersunds maçlarındaki performans bize yakışmadı. Ancak her şerde bir hayır var. Bizim için de öyle oldu. Östersunds maçlarından sonra lige çok iyi başladık. İyi ve karakterli bir takımız. Beraber kenetlendik ve bugünlere takımı getirmeyi başardık. Bu süreçte birçok olay yaşadık. Biz profesyonel insanlarız, takım olarak bunlarla baş etmesini iyi bildik. Yeni hoca ve başkan... Hepsi olumlu yönde etki gösterdi. Çok değişken bir süreçte şampiyon olmak ayrıca mutluluk veriyor."

Takım ruhunu hem saha içinde hem de saha dışında ortaya koymanın çok önemli olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde insanlar saha içini görür ve ona göre yorum, eleştiri yapar. Bizim de insan olduğumuz unutulmamalı. Maçlara çıkarken olumlu, olumsuz şeyler yaşayabiliriz. Bunları, hocalarımız ve takım arkadaşlarımızla beraber aşıyoruz. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olabilirsiniz ama dışarıda takım ruhunu yaşayamazsanız böyle zor süreçlerin, stresli maçların altından kalkmak zor olur. Elimizden geldiğince iyi bir takım olmaya çalıştık. Özellikle Fatih hoca geldikten sonra takımdaşlığı daha üst seviyelere çıkardık. Maçlara daha iyi odaklanabilmek için çeşitli organizasyonlar düzenledik. Bunların hepsi olumlu yansıdı. Dinlediğimiz şarkı, yaptığımız barbekü, stattaki antrenman, camiayı ve oyuncuları birbirine bağladı. Şampiyonlukta bunlar da önemliydi."

"NE KADAR DOĞRU BİR KARAR VERDİĞİMİN FARKINDAYIM"

Selçuk İnan, Galatasaray'da geçirdiği 7 sezonda 4. kez şampiyonluk kupasını kaldırmanın gururunu yaşadığını anlatarak, "Allah'a şükürler olsun, Galatasaray'a gelerek ne kadar doğru bir karar verdiğimin farkındayım. Kaptanlık yapmak nasip oldu. Oynamak, oynamamak, üzülmek, sevinmek hepsi bunun içinde. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Dışarıda da düzgün durmanız, sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekiyor. Bunları hep elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Neticesinde Allah bize bu kadar şampiyonluk ve kupalar nasip etti. Bundan sonra da Galatasaray için hayatım boyunca yapabileceğim her şeyi yapmaya devam edeceğim. Yeter ki taraftarımız mutlu olsun. Biz de onlarla beraber mutlu olalım. Önümüzdeki yıllarda hep beraber ne olacağını göreceğiz. Bu şampiyonlukları yaşamak benim için bir gurur." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda yaşadığı şampiyonlukların farklı anlamları olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Birinde rakibimizin sahasında (Fenerbahçe) şampiyon olduk. Birinde dördüncü yıldızı aldık. Bu şampiyonluk da kulüp olarak zorluklar yaşadığımız bir dönemde geldi. Camia için çok önemli bir şampiyonluk. Rahat bir nefes alma ve Galatasaray'ı yukarıya taşıma adına önemli bir seneydi." değerlendirmesinde bulundu.

"FATİH HOCANIN YERİ BENDE AYRI"

Selçuk İnan, kazandıkları şampiyonlukta teknik direktör Fatih Terim'in büyük pay sahibi olduğunu vurgulayarak, "Fatih hoca çok tecrübeli bir isim. Şampiyonluğun ne olduğunu belki de Türkiye'de en iyi bilen teknik adam. Futbolculara nasıl davranacağını ve hangi maçın kırılma maçı olduğunu çok iyi biliyor. Camia olarak bu avantajı çok iyi kullandık." ifadelerini kullandı.

Futbolcular için güvenin çok önemli olduğunu anlatan milli futbolcu, "Özellikle bizim gibi tecrübeli oyuncular için güven çok önemlidir. Size inanılması çok önemlidir. Birçok yerli ve yabancı hocayla çalıştım. Kişisel olarak hiçbiriyle hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. Oyun olarak benden istenilen başka şeyler de oldu. Performansımın düştüğü, çıktığı anlar da oldu. Bunlar gelip, geçiyor. Belirttiğim gibi güven çok önemli. Fatih hoca da kariyerim boyunca bunu hep yaptı. Bunu da hissettiğin zaman otomatik olarak performansın yükseliyor." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim ile çok iyi anlaştıklarını aktaran Selçuk İnan, sözlerine şöyle devam etti:

"Fatih hocanın bende ayrı bir yeri var. Aslında Türkiye'de birçok futbolcu için öyle. Milli takıma ilk o çağırdı. Galatasaray'da beni çok görmek isteyen de oydu. Şimdi de beraberiz. Belki de son yıllarda Fatih hoca ile en çok çalışan oyuncuyum. Artık onun hemen hemen her şeyini biliyorum. O da aynı şekilde benim her şeyimi biliyor. Birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Aslında bütün oyuncularla aynı yakınlığı kurmaya çalışıyor. Bunun da her zaman faydasını görüyor. İnşallah bundan sonra da görmeye devam eder ve biz şampiyonluklara devam ederiz. Fatih hoca sadece Galatasaray ve bizim için değil, Türk futbolu için bir şans. Bence ondan yararlanabildiğimiz kadar yararlanmalıyız."

"KIRGINLIK DEĞİL AMA ÜZÜLDÜĞÜM ANLAR OLDU"

Selçuk İnan, zaman zaman kendisine tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlara kırgın olmadığını vurgulayarak, "Kırgınlık değil ama üzüldüğüm anlar oldu. Her zaman onları anlamaya çalıştım. Beni çok sevdiklerine inandığım için her zaman mücadeleme devam ettim. Onları çok seviyorum. 7 sene önce de onları çok sevdiğim ve bu takıma gönül verdiğim için geldim. Onlar bana ne yaparsa yapsın her zaman affetmeye hazırım. Çünkü böyle bir karaktere sahibim. Düşmanlık, kin, sevgisizlik bana göre şeyler değil. Tepkiler tabii ki olacaktır, çünkü her zaman başarı istiyorlar. Bazı taraftarlarımız zor şartlarda gelip maçı izliyor. Her şeyin farkındayım. Dolayasıyla hiçbir zaman kırgınlık olamaz. Bulunduğum yerin farkındayım, ona göre davranmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

"İSTİKRARLI ŞEKİLDE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK ÖNEMLİ"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok farklı bir şey, özellikle taraftarlar için önemli. Ancak sadece başarıya odaklı olmamak gerekir. Gruptan çıkıp, yarı final, final oynamak bunlar zor şeyler. Çok önemli, maddi açıdan yüksek gelirlere sahip takımlar var. Bence ilk olarak tadını çıkarıp, sürekli orada olmayı hedeflemek lazım. Elbette Galatasaray'ın olduğu her yerde hedef vardır. Tabii ki gruptan çıkıp önemli başarılar yaşamak istiyoruz ama oranın takımı olmak başka bir boyut. İstikrarlı bir şekilde orada olmak önemli. İlk hedefimizin bu olması lazım. Bundan dolayı da çok heyecanlıyız. Taraftarlarımız da en az bizim kadar heyecanlı." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK OYUNCULARA FAZLA GÜVENİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Selçuk İnan, yabancı futbolcu kontenjanı konusunda hem şimdi hem de geçmişte tartışmaların yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kimileri doğru, kimileri yanlış buluyor. Türk oyuncu yetenekliyse her zaman oynar ama bunu herkes yapıyor mu bunu düşünmemiz lazım. Çok fazla Türk oyuncunun oynadığını göremiyorum. Yabancı oyuncu sayısına kısıtlama getirdiğinizde yeterli sayıda yetenekli Türk oyuncunun olmadığı söyleniyor. Bu tartışma böyle gidecek, çeşitli spekülasyonlar olacak. Yabancı oyuncu sınırı sekizken de oluyordu. Önemli olan bakış açısı. Takımlar, Türk oyuncunun oynamasını istiyorsa bunun için bir yaptırım uygulamalı ve onlara şans vermeli. Bence bu Türkiye'de çok gerçekleşmiyor. Türk oyunculara fazla güvenilmediğini düşünüyorum. Yoksa yabancı oyuncu sayısı çok tartışılacak bir konu değil. Önemli olan yetenekli Türk oyuncuların çıkması. Bunun için de şimdikinden çok daha fazla çaba gösterilmeli."

Tecrübeli futbolcu, genç yaşta Avrupa'dan teklif alan oyuncuların bunu değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Genç bir nüfusa sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var. Gelişim sürecinde onlara çok fazla yardımcı olamadığımızı düşünüyorum. Genç yaşta Avrupa fırsatı yakaladıklarında Arda gibi dünyanın en büyük takımlarından olan Barcelona'da oynayabilirler. Genç yaşta böyle bir fırsat yakalandığında gitmek gerekiyor. Genç yaşta gidip başarı yakalayanlar göğsümüzü kabartıyor. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah daha çok oyuncu gider. Ülkemizde de yetenekli Türk oyuncuların oynaması ligimizin kalitesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

"ARDA ÇOK DUYGUSAL"

Selçuk İnan, zor bir dönemden geçen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın çok duygusal bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Futbolcuların kariyerlerinde inişli çıkışlı dönemlerin olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir zaman oluyor çok üstte oluyorsunuz. Bir zaman geliyor oynamamaya başlıyor ve daha az istenilen bir oyuncu konumuna geliyorsunuz. Dolayısıyla yavaş yavaş yaşınız da geçiyorsa bir şeyleri kabul etmek gerekiyor. Bunun çok fazla nankörlükle ilgisi yok. Çünkü her zaman alttan oyuncular geliyor. Hepimiz de bunun farkındayız. Eğer bizden iyi oyuncular varsa tabii ki gelip oynayacaklar. Bizim performansımız iyiyse zaten biz oynayacağız. Bazı zamanlar düşüşe girdiğinizde ayağa kalkmanız gerekiyor. Ayağa kalkma esnasında tekrardan sendelediğiniz zaman aynı performansı yakalamanız biraz daha zor oluyor. Arda da bunu yaşadı bence. Arda çok duygusal. Kardeşim gibidir. Bence bunlardan çok etkilendi. Yaptığı tercihler her zaman onu bağlar. Çünkü ne yapması gerektiğini düşünüyordur. Yaptığı hatalar ve doğrular kendisini bağlar. Futbolda iniş ve çıkışlar her zaman olacak. Bu biraz da sizinle alakalı bir durum. Arda ve bütün futbolcular için temennim, inşallah hep istedikleri yerlere gelir ve kariyerlerini yukarıda bitirirler."