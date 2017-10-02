Selçuk İnan'ın galibiyet kutlaması yarım kaldı

Galatasaray’ın evli kaptanı Selçuk İnan, Karabükspor galibiyetini Ortaköy’deki bir gece kulübünde kutladı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yıldız futbolcu, içeride tanıştığı iki güzelle buluşmak için gittiği otelde gazetecilere yakalandı.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KUTLAMA YAPTI

Selçuk İnan, Karabükspor’u 3-2 yendikleri maçtan sonra soluğu Ortaköy’deki bir gece kulübünde aldı. Yakın arkadaşlarıyla galibiyeti kutlayan yıldız futbolcu, içeride tanıştığı iki güzelle samimi şekilde eğlendi. İlerleyen saatlerde kaptan, birlikte görüntü vermemek için iki kadını taksiyle önden yolladı.

İNAN, 15 DAKİKA SONRA MEKANDAN AYRILDI

YaKlaşıK 15 dakika sonra mekândan ayrılan İnan, Gümüşsuyu’na geçti. Kapıda kendisini bekleyen arkadaşı avukat Rezan Epözdemir’le buluşan kaptan, bu sırada flaşlar patlayınca panikledi. ayaküstü durum değerlendirmesi yapan ikili, taksiye binerek gözden kayboldu.