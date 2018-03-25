Fransa 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda çalkantılı bir süreç yaşayan, yazın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlık startını verdi. Antalya'da oynanan maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılarımız, 26 Mart Pazartesi günü Karadağ deplasmanına gidecek. Milli Takım'da Karadağ maçı öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Sol arka adalesinde sertleşme oluştuğu kaydedilen tecrübeli futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilecek.

A Milli Takım'a davet edilen, Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynayacağı maç için U21 kadrosuna dahil edilen Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de İsveç maçında arka adalesinde yaşadığı sakatlık gerekçesiyle dün aday kadrodan çıkarılmıştı.