Bu şampiyonluğun önemine dikkat çeken tecrübeli futbolcu, "Çok zor bir şampiyonluktu, hak ettik. Camianın geleceği adına önemliydi ve belki en önemlisiydi. İyi ki varlar arkadaşlarıma teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in etkisinin sorulması üzerine konuşan kaptan, "Değerlendirmek haddimiz değil. Fatih hoca baba gibi davranıyor. Bu kadar sevgi saygı görmesinin nedeni bu. O kadar tecrübeli ki herkesi analiz ediyor. Onun da emeği ve sevgisiyle şampiyonluğu aldık" yanıtını verdi

Galatasaray taraftarına teşekkür eden Selçuk, "Taraftarımız yensek de yenilsek de bu sene inanılmaz destek oldu. Onlara da bu yakışır" açıklamasını yaptı