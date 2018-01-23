Galatasaray'ın kaptanlarından Selçuk İnan hem kendi hem de takımın galibiyetini maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Selçuk İnan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

''Uzun zamandır konuşmuyordum ve uzun süredir istikrarlı olarak oynamıyordum. Maç kondisyonu başka oluyor. Ama neyse ki kazandık. Takım arkadaşlarımı ve teknik heyeti tebrik ederim. Kariyerim boyunca düzenli oynadım, sadece bu beş ayda fazla oynamadım. Bu sadece hocamızdan kaynaklanmıyordu. Kendimde de sorun vardı. Fatih Terim ile birlikte yeniden kafaca hazırım ve kendimi güvende hissediyorum. Umarım daha fazla ve düzenli oynarım.''