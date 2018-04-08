Göztepe, Beşiktaş'a Vodafone Park'ta 5-1'lik skorla yenilerek yara aldı. Zorlu maça ilk 11’de kaptan olarak başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu Selçuk Şahin, ikinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra oyundan alındı. Teknik direktör Tamer Tuna’nın bu kararına sinirlenen Selçuk Şahin, kaptanlık pazubandını yere fırlatırken kendisini sakinleştirmeye çalışan yardımcı antrenörü itti. Kendisine elini uzatan Tamer Tuna’ya karşılık vermeyen Selçuk Şahin’in takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği görüldü.

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