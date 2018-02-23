13,6 milyar dolarlık fonu yöneten, Dubai merkezli Abraaj Group'un kurucusu Arif Naqvi, CEO'luk görevini, şirketin ortağı ve Asya Bölgesel Direktörü Omar Lodhi ile grubun Türkiye ve Orta Asya yatırımlarından sorumlu Selçuk Yorgancıoğlu'na bırakıyor.

Söz konusu değişiklik Abraaj Group'un yalnızca fon yönetimi kısmında gerçekleşirken, 57 yaşındaki Naqvi Abraaj Holdings'in CEO'su olmaya devam edecek.

Yeniden yapılandırma kararı alan Abraaj, bir süredir sağlık hizmetleri fonunun suistimal edildiği yönündeki eleştirilerle karşı karşıyaydı. Şirketten geçen ay yapılan açıklamada denetim firması KPMG'nin fonun yönetiminde herhangi bir düzensizlik tespit etmediği belirtilmişti. Abraaj ayrıca, kurumsal yönetim kontrolünün yapılması için bağımsız denetim firmalarıyla çalışıldığını duyurdu.

The Wall Street Jorunal'ın 2 Şubat tarihli haberine göre Bill Gates ve eşinin kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası Uluslararası Finans Kuruluşu, CDC Group ve Fransız Proparco Group, bir süre önce Abraaj'ın sağlık fonuna yatırdıkları paralarının akıbetini öğrenmek için bağımsız deneticilerle anlaştılar. Abraaj ise talep edilen para ve yatırılan para arasındakli çelişkiyi projelerdeki gecikmelere dayandırdı.

SELÇUK YORGANCIOĞLU KİMDİR?

Yatırım yönetimi, kurumsal finasman ve yatırım bankacılığı alanında 25 yıldan fazla bir tecrübeye sahip Yorgancıoğlu, 2008 yılında Abraaj Group ailesine katıldı.

Yorgancıoğlu, Abraaj'daki görev süresi boyunca Fibabanka ve Hepsiburada.com'dan hisse alınması ile Acıbadem Grup'tan çıkılması süreçlerini yönetti.

Aynı zamanda TÜSİAD ve Dünya Ekonomik Forumu Küresel Ajanda Konseyi üyesi olan Yorgancıoğlu, Abraaj'dan önce Deutsche Bank'ta Türkiye Operasyonları CEO'su ve Gelişen Piyasalar Yöneticisi olarak görev yaptı. 51 yaşındaki iş adamı, Finansbank ve Hollanda merkezli banka ABN AMRO'da da yönetici pozisyonlarında bulundu.

(Business HT)