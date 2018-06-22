Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde bir trafik polisinin davranışı dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre, Ankara'nın Kurtuluş semtinde yaşanan su baskınında bir vatandaş alt geçitte mahsur kaldı. Olayı gören bir trafik polisi suyun içinde vatandaşa kadar yürüyerek gitti. Polis memuru daha sonra sırtına aldığı vatandaşı güvenli bölgeye kadar taşıdı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.