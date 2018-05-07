Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sel sularına kapılan çocuk, bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam Birecik ilçe merkezinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Saha Mahallesi'nde 12 yaşındaki Hikmet Coşkun sel sularına kapıldı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda Ercan Kurt isimli vatandaş, sel sularına kapılan çocuğu fark ederek kurtarmayı başardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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