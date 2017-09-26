Sele maruz kalan Artvin'in Arhavi ilçesinde satrançta büyük konsantrasyon

Artvin'in Arhavi ilçesinde Türkiye'nin ilk Açık Hava Santranç Turnuvası gerçekleştirildi. İlçede aşırı yağış nedeniyle oluşan sele aldırış etmeyen sporcular stranç sporuna konsantre olmaları dikkat çekti. Pür dikkat oyunlarına kendilerini kaptırdıkları gözlenenen sporcuların aşırı yağış eşliğinde oyunlarına devam etmeleri ise kameralara yansıdı.
DHA'nın haberine göre, ilçede 23-24 Eylül'de Arhavi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Sokakta Satranç Turnuvası, 15 ilden 52 misafir, Artvin merkezi ve diğer ilçelerinden 103 olmak üzere toplamda 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'de bir ilk kez açık havada gerçekleştirilen turnuvaya ilgi de büyüktü.
Arhavi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvasına Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Haznedaroğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Güran Ünal ve Türkiye Satranç Şampiyonlarından Kıvanç Haznedaroğlu katıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu tüm sporcular ile yakından ilgilenerek kendilerine başarı dileğinde bulundu.
SELİ UMURSAMADILAR
Kıyasıya bir mücadele yaşanana satranç sporunda yaşları 5 ile 49 arasında değişen sporcuların ilçede 2 gündür etkili olan yağış sonrası meydana gelen sele aldırış etmeyerek satranç oyununa konsantre oldukları dikkat çekti. 3 saate metre kareye 248 kilogram yağış düştüğü ilçede afet yaşanmasına karşın pür dikkat oyunlarına kendilerini kaptıran sporcuların oyun sırasında adeta dış dünya ile bağlantılarını koparttıkları da gözlendi.
KÖPEĞE SAYGI GÖSTERDİLER
Turnuva sırasında küçük bir sokak köpeğinin yağmurdan kaçarak satranç sporcularının bulunduğu alana sığındığı ve satranç masası kenarında uyuduğu görüldü. Turnuvada mücadele eden sporcuların ise minik köpeği rahatsız etmeyerek oyunlarına devam etmesi de sporunun insana ve canlıya ne kadar saygı duyduğunun en büyük göstergesi oldu.
SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
İlçede meydana gelen sel felaketi ve sonrasında yürütülen çalışmalardan ötürü turnuva devamı ve ödül törenine katılamayan Başkan Hekimoğlu tüm sporculara tebrik mesajı iletti. Turnuvada daha sonra Arhavi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Nail Köseoğlu tarafından başarı elde eden sporculara ise ödülleri verildi.
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