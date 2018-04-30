Yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, kızı İlknaz'a dikkat çeken ifadelerle hitapta bulundu. Selen Görgüzel, 1997 yılında evlendiği iş adamı Yılmaz Bektaş’tan olan kızı İlknaz’la ne kadar gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Onunla birlikte görüldüğü kareleri sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan Görgüzel, bu defa kızının tek başına görüldüğü fotoğrafları yayınladı.

19 yaşındaki kızının fotoğraflarına bir de not düşen Selen Görgüzel, "İlknaz çaktırma, kız kardeşimsin! ‘Annen kim’ derlerse anneanneni söyle. Ben artık senin ablanım! Kızım bu nasıl bir güzellik! Bir maşallah alalım dostlar" ifadelerini kullandı.