Selen Görgüzel yapımcı oldu

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Görgüzel, ‘Artist’ adını verdiği Youtube kanalının dijital medya işlerini üstlendi.

'Burcu Bakdur'la Artist' adlı kanalda sanata ve yaşama ilişkin konuları masaya yatırılacak. Eşi Hamdi Alkan'ın da kendisine destek verdiğinin altını çizen Görgüzel, “Hamdi yeni nesli ve yenilikleri destekleyen bir sanatçı, sosyal medyanın gücünün farkındayız” şeklinde konuştu.

Türkiye’de sorulmaya cesaret edilmeyen soruları konuklarına soracağını söyleyen Görgüzel, “Youtube için bir de dizi yapacağım” diye konuştu.

Selen Görgüzel

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