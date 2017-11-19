Selen Görgüzel Youtuber oldu

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ‘Artist’ adını verdiği Youtube kanalında sanata ve yaşama ilişkin konuları masaya yatırmaya hazırlanan oyuncu, “Hamdi yeni nesli ve yenilikleri destekleyen bir sanatçı, sosyal medyanın gücünün farkındayız” diyerek eşinin de projesine destek verdiğini belirtti.

Türkiye’de sorulmaya cesaret edilmeyen soruları konuklarına soracağını söyleyen Görgüzel, “Youtube için bir de dizi yapacağım” diye konuştu.

Selen Görgüzel

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