Geçtiğimiz yıl böbrek nakli olan Selena Gomez, artık sağlığına çok dikkat ediyor.

Takvim'in haberine göre, şubat ayında bir rehabilitasyon merkezine yatarak alkol alışkanlığından kurtulan 25 yaşındaki Selena Gomez'in, evinde verdiği partilerde de alkolü yasakladığı iddia edildi.