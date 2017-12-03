Selena Gomez: Ben onunla büyüdüm

Şarkıcı, “25 yaşındayım. 18 ya da 19 değilim. Sanırım kendim için doğru kararları verebilirim. Hayatımı etkilemiş insanları seviyorum. Justin da onlardan biri. Ben onunla büyüdüm ve onu yeniden yanımda görmek çok güzel” dedi.

Selena Gomez

Justin Bieber