Çocukluğundan beri kameralara alışık olan Selena Gomez, kamera karşısındaki rahatlığıyla şaşırtmasa da filmdeki ürkütücü sahneler, kliplerindeki sevimli ve ürkütücü Selena ile zıtlık oluşturdu.

Filmin yönetmeni tarafından Instagram hikayesinde paylaşılan küçük kesitten sonra filmin tam hali YouTube'ta da yayınlandı.