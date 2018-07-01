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Daha sonra E! News’e konuşan sanatçı, “25 yaşındayım ve ilerleyen dönemlerde değişeceğimi ve bundan da zevk alacağımı düşünüyorum. Sade bir yaşam sürmek istiyorum ama şu anda üzerimde milyonlarca göz varken, bunun imkansız olduğunu biliyorum” açıklamasını yaptı.