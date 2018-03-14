Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulurken ilişkilerini noktalayan çiftin bu kararı almasında Selena’nın annesinin neden olduğu iddia edilmişti.



HT Magazin'de yer alan People Dergisi kaynaklı habere göre, yakın kaynaklar Selena’nın annesi Mandy Teefy’nin çevresine ayrılıkla ilgili “Bu onların sorunu” dediğini söylüyor.

Jeremy Bieber bugünlerde oğlu Justin’i hiç yalnız bırakmıyor.