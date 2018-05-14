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George Clooney’nin avukat eşi Amal Clooney ’i de çok beğendiğini ifade eden 25 yaşındaki Gomez, “Kulağa garip gelebilir ama onun hakkında çok şey okudum. Konuşması ve savunduğu şeylerle inanılmaz biri” açıklamasını yaptı.