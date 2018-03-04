Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcu Yevhen Seleznyov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Teknik Direktör Okan Buruk sayesinde aldıklarını ifade eden Seleznyov, "Almamız gereken bir galibiyet. Tamamen hocaya bağlıyorum. Çok iyi bir hoca. Tribünlere gönderdiler ama onun bu maçı da onun sayesinde aldık" şeklinde konuştu.
"KARABÜKSPOR'DA 6 AY KAYBETTİM"
Ukraynalı futbolcu, halen yüzde yüz performansta olmadığını söyleyerek, "Bütün maçlarda attığımı söyleyemem ama 3 maçtır atıyorum. Yüzde yüzümde değilim. Karabükspor'da 6 ay zaman kaybettim. Daha fazlasını istiyorum. Performansımı arttırmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşı Paulo Henrique hakkında da konuşarak, Brezilyalı oyuncunun topla iyi oynayabilen çok iyi bir futbolcu olduğunu belirtti.
32 yaşındaki oyuncu, Kardemir Karabükspor ile ilgili sorulan soruya ise, "Karabükspor hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum" cevabını verdi.
MUSTAFA YUMLU: DURAN TOPTAN GOL BULACAĞIMIZI BİLİYORDUK
Akhisarsporlu futbolcu Mustafa Yumlu, "Hocamızın bize söylediği talimatların hepsini bugün gerçekleştirdik. Duran toptan gol bulacağımızı biliyorduk. Çünkü artık duran toplar işi çözüyor. İlk yarı takım olarak çok iyi oynadık ve bir tane pozisyon verdik. Burada Fenerbahçe'ye karşı bir tane pozisyon veriyorsan bizim için çok iyi. İkinci yarı Fenerbahçe hiç beklemediğimiz bir oyun sistemine döndü. Doldur boşalta döndü. Fernandao ile ikinci topları almaya çalıştılar. Biz de karşılık vermeye çalıştık. Sonuçta buradan galibiyet alarak dönüyoruz, mutluyuz" diye konuştu.
Maçın özellikle ikinci yarısında Fenerbahçe'nin hava toplarında etkili olmaya çalıştığını belirten Yumlu, "Stoperin en sevdiği iştir cepheden gelen toplara çıkıp kafa vurmak. Daha rahat olabileceğini düşündük ama Fernandao da yabana atılacak biri değil. Bu sefer onun düşürdüğü ikinci topları almaya çalıştık ve aldık. Pozisyon da verdik ama sonuçta Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynuyorsun. Bugün kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.
"İYİ FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Düşme hattıyla aralarındaki puan farkının açıldığını sözlerine ekleyen Mustafa Yumlu, "Aşağı ile olan bağlantımız koptu sayılır. Doğal olarak sahada çıkıp elimizden geldiğince mücadele edip toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Türkiye Kupası'nda da rövanş maçımız var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp, elimizden gelen gayreti gösterip sonuç ne olursa olsun iyi futbol oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"SOLDADO'NUN POZİSYONUNDA PENALTI YOK"
Soldado ile girdiği ikili mücadele sonucunda sarı-lacivertlilerin penaltı beklentisi hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, "Fernandao'nun pozisyona uzaktım, görmedim. Soldado ile ikili mücadeleye ben girdim. Öyle bir penaltı olmaz. Futbolda temas illaki olacak. Ona penaltı verilecekse çok şey var, her şeye verilmesi gerekiyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.