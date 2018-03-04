Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcu Yevhen Seleznyov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Teknik Direktör Okan Buruk sayesinde aldıklarını ifade eden Seleznyov, "Almamız gereken bir galibiyet. Tamamen hocaya bağlıyorum. Çok iyi bir hoca. Tribünlere gönderdiler ama onun bu maçı da onun sayesinde aldık" şeklinde konuştu.

"KARABÜKSPOR'DA 6 AY KAYBETTİM"

Ukraynalı futbolcu, halen yüzde yüz performansta olmadığını söyleyerek, "Bütün maçlarda attığımı söyleyemem ama 3 maçtır atıyorum. Yüzde yüzümde değilim. Karabükspor'da 6 ay zaman kaybettim. Daha fazlasını istiyorum. Performansımı arttırmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşı Paulo Henrique hakkında da konuşarak, Brezilyalı oyuncunun topla iyi oynayabilen çok iyi bir futbolcu olduğunu belirtti.

32 yaşındaki oyuncu, Kardemir Karabükspor ile ilgili sorulan soruya ise, "Karabükspor hakkında bir şey söylemek ve hatırlamak istemiyorum" cevabını verdi.

MUSTAFA YUMLU: DURAN TOPTAN GOL BULACAĞIMIZI BİLİYORDUK

Akhisarsporlu futbolcu Mustafa Yumlu, "Hocamızın bize söylediği talimatların hepsini bugün gerçekleştirdik. Duran toptan gol bulacağımızı biliyorduk. Çünkü artık duran toplar işi çözüyor. İlk yarı takım olarak çok iyi oynadık ve bir tane pozisyon verdik. Burada Fenerbahçe'ye karşı bir tane pozisyon veriyorsan bizim için çok iyi. İkinci yarı Fenerbahçe hiç beklemediğimiz bir oyun sistemine döndü. Doldur boşalta döndü. Fernandao ile ikinci topları almaya çalıştılar. Biz de karşılık vermeye çalıştık. Sonuçta buradan galibiyet alarak dönüyoruz, mutluyuz" diye konuştu.

Maçın özellikle ikinci yarısında Fenerbahçe'nin hava toplarında etkili olmaya çalıştığını belirten Yumlu, "Stoperin en sevdiği iştir cepheden gelen toplara çıkıp kafa vurmak. Daha rahat olabileceğini düşündük ama Fernandao da yabana atılacak biri değil. Bu sefer onun düşürdüğü ikinci topları almaya çalıştık ve aldık. Pozisyon da verdik ama sonuçta Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynuyorsun. Bugün kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.

"İYİ FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Düşme hattıyla aralarındaki puan farkının açıldığını sözlerine ekleyen Mustafa Yumlu, "Aşağı ile olan bağlantımız koptu sayılır. Doğal olarak sahada çıkıp elimizden geldiğince mücadele edip toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Türkiye Kupası'nda da rövanş maçımız var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp, elimizden gelen gayreti gösterip sonuç ne olursa olsun iyi futbol oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"SOLDADO'NUN POZİSYONUNDA PENALTI YOK"

Soldado ile girdiği ikili mücadele sonucunda sarı-lacivertlilerin penaltı beklentisi hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, "Fernandao'nun pozisyona uzaktım, görmedim. Soldado ile ikili mücadeleye ben girdim. Öyle bir penaltı olmaz. Futbolda temas illaki olacak. Ona penaltı verilecekse çok şey var, her şeye verilmesi gerekiyor" dedi.