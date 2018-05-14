Fenerbahçe’yi devirerek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisar’ın Ukraynalı yıldızı Yevhen Seleznyov, ülke basınına konuştu. Gazete Habertürk'ün haberine göre, 32 yaşındaki başarılı futbolcu, “Akhisar, Fenerbahçe’ye kupa şansı tanımadı. Onlardan 6 puan aldık ve şampiyonluktan da uzaklaştılar. Şimdi lige odaklandık. Sezon sonunda elde ettiğimiz başarıyı kutlayacağız” ifadelerini kullandı

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