Çin'in resmi haber ajansının FBI'ya dayandırdığı haberine göre, 24 yaşındaki Michael Rohana, sergide bir heykelle telefonunun flaşını da kullanarak selfie çekti, ardından heykelin sol başparmağını koparıp cebine attı. 4.5 milyon Dolar değerindeki heykel, Philadelphia'daki Fraklin Ensitütüsü'nde sergilenen gerçek insan boyutundaki silahlı asker heykellerinden oluşan 10 Terracotta heykelinden biri...

Müze görevlileri parmağın yerinde olmadığını günler sonra fark ederken, FBI, Rohana'yı yakaladı, zanlı olayla ilgili suçlu bulundu ancak kefaletle serbest bırakıldı.

Çin medyası ise Çin'in sahip olduğu en önemli arkeolojik eserler olan Terracotta savaşçıları için Çin'in olaya büyük tepki gösterdiğini ve hırsızlığı yapan kişinin sert bir şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini duyurdu. Heykellerin sergi için yurtdışına çıkmasından sorumlu Şaanhi Kültürel Miras Tanıtımı Merkezi Müdürü Wu Haiyun, Franklin Enstitüsü'nü dikkatsiz davranmakla suçlayarak kınadı.

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