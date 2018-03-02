Yeni neslin büyük sorunu: Selfie burnu!

Selfie çekerken meğer burunlar, normalde olduğundan daha büyük görünüyormuş... Rutgers New Jersey Tıp Fakültesi'nden Yüz Plastik Cerrahı Boris Paskhover, burunların selfie fotoğraflarda göründüğünden daha küçük olduğunu ancak bunun farkında olmayan insanların, ellerinde fotoğrafla doktorun kapısını çaldığını söyledi.

AMELİYAT OLMADAN ÖNCE BİR PORTRE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİN!

Paskhover, "Belki iyi bir portre fotoğrafınızı görene kadar, burnunuzu yaptırma işlemini bekletebilirsiniz" dedi.

BURNUNUZUN YAPISINA GÖRE SELFİE ÇEKİN!

Plastik Cerrahi ve Estetik Cerrahi Amerikan Akademisi tarafından yapılan bir ankete göre; 2017 yılında plastik cerrahların yarısından fazlası, daha iyi bir selfie için başvuran hastalarla görüştü.

Ancak Paskhover, selfie çekerken ortaya çıkan görüntünün gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Telefonlarını çıkarıp, 'Fotoğrafa bak! Burnumun ne kadar büyük göründüğünü görüyor musun?' diyorlar. Ben de bu fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını, farklı göründüğünü ispatlamak için dışarı çıktım."

MEĞER O FOTOĞRAFLAR BURNU OLDUĞUNDAN BÜYÜK GÖSTERİYORMUŞ...

Paskhover, insan kafası modeli oluşturmak için bir bilgisayar uzmanıyla görüştü. Ekip, 30 santimetre öteden çekilen bir selfie veya portre çekilen kişinin burnunun normalden ne kadar büyük durduğunu hesaplamaya başladılar.

JAMA Facial Plastic Surgery dergisinde yayınlanan bir makaleye göre; yakın çekimlerin burnu çarpıttığını keşfettiler. Buna göre; burun erkeklerde yüzde 30, kadınlarda yüzde 29 daha geniş gözüküyordu.

BU DA SELFİE ESTETİĞİ!

Amerikalı teknoloji ve medya haberleri ağı The Verge'nin Kreatif Direktörü James Bareham, akıllı telefon kameralarının çoğunda geniş açılı mercekler bulunduğunu ve geniş açılı merceklerin de yakın çekimleri bozduğunu söyledi.

"EN İYİ YÖNTEM; FOTOĞRAFI UZAKTAN ÇEKMEK"

Bareham, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nesnelerin kameraya daha yakın olması, örneğin bir burnun daha büyük görünmesini sağlar. Geniş açılı bir objektife portre çekmeyin, çünkü korkunç görünürsünüz. Bu; fotoğrafın temel ilkelerinden biridir. Geleneksel bir kamera üzerindeki daha uzun objektifler, görüntüyü düzleştirir. IPhone X, Pixel 2 XL ve Galaxy Note 8 gibi telefonlardaki bazı 'portre modları', selfie çekerken görüntüyü daha da iyileştiriyor. Ancak en iyi yöntem fotoğrafı uzaktan çekmektir."

ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN ÜNLÜLER!

Bareham, kol uzunluğunun büyük bir kısıtlama olduğunu söyleyerek, "Teorik olarak, daha uzun kollu insanlar, selfie çektikten sonra kısa kollu insanlara göre daha iyi sonuçlar alıyor. Ancak selfie çubuğu bu sorunu ortadan kaldırır" dedi.

AMELİYAT YERİNE SELFIE ÇUBUĞU

"Bu yüzden burnunuzu kestirmeyin" diyen Bareham, "Daha az acı verici düzeltmeler var. Örneğin; fotoğrafınızı çekmek için bir selfie çubuğu, daha iyi bir fotoğraf makinesi veya bir arkadaş edinin. Ve elbette eski bir destek olan photoshop'u da unutmayın" diye konuştu.