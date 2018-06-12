Selfoss - Throttur Reykjavik rakamlar

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Selfoss, 12 Haziran 2018 Salı günü Throttur Reykjavik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:15. 7 puanlı Selfoss 8. sırada bulunuyor, Throttur Reykjavik 7 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Selfoss, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Throttur Reykjavik, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 418 kodlu maçı oynayanlar; Selfoss galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.25, Throttur Reykjavik galibiyet oranı 1.90.

Selfoss son hafta oynanan Haukar maçında 2-1 kazandı.

Throttur Reykjavik ise Fram maçında 0-4 kazandı.

Selfoss, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Throttur Reykjavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Throttur Reykjavik, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.