Selfoss - Vikingur Olafsvik maçı heyecanı

Selfoss ve Vikingur Olafsvik, 03 Haziran 2018 Pazar günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Selfoss 4 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Vikingur Olafsvik 7 puanda ve 4. sırada. Selfoss son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vikingur Olafsvik son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 383. İddaa'da Selfoss kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vikingur Olafsvik kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Selfoss son haftadaki Throttur Reykjavik müsabasında 1-0 yenildi.

Vikingur Olafsvik, Fjardabyggd karşılaşmaında 6-2 kazandı.

Selfoss, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Selfoss, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Vikingur Olafsvik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vikingur Olafsvik, 4 gol atarken 2 gol yedi.