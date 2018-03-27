Atiker Konyasporlu futbolcu Selim Ay, yeşil-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin son iki haftasında ümit verici bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Ligde Osmanlıspor ile yapacakları maçın öneminin farkında olduklarını vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Çok önemli bir maç. Bu süreçte kimse bizden desteğini esirgemesin. Güzel bir seri yakalamak istiyoruz. İçeride oynadığımız Kayserispor maçının bunun başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Osmanlıspor'u yenip, biraz daha rahatlayıp, bu sene ne bizi sevenleri üzeceğiz ne de kendimiz üzüleceğiz. İnşallah Konyaspor'u hak ettiği yere, biraz daha üst sıralara taşıyacağız."

Selim Ay, Konyaspor camiasının kenetlendiğinin altını çizerek, "Bizi sevenler yalnız bırakmayacaktır. Geçmişte 'Şöyle oldu, böyle oldu.' diyecek vakit yok. Esas olan şu andır. Şimdi kenetlenmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

"TAMAMEN KENETLENDİK"

Bir basın mensubunun "Küme düşme ihtimalini düşünmüyor musunuz?" sorusuna ise savunma oyuncusu, şöyle cevap verdi:

"Öyle bir ihtimal düşünmüyoruz. Tamamen kenetlendik. Mutlaka hatalar olmuştur. Geçmişe bakmak bize ve takıma zarar verir. Geçmişten ders alınacaksa onun da vakti şu an değil. Lig bittikten sonra bakılır. İnşallah bize kötüye patlamaz. Allah'ın izniyle ligi iyi bir yerde bitireceğiz."

Selim Ay, bazı maçlarda kırgınlıkların yaşandığını dile getirerek, "Son iç saha maçımızda bu dargınlıkların tamamen bittiğini ve herkesin geçmişi bırakıp Konyaspor'u en iyi yerlere getirmek için kenetlendiğini gördük. İnşallah bu böyle devam edecek ve Konyaspor hak ettiği yere çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Atiker Konyaspor, ligin 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, topa sahip olma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.